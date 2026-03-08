الوائلي من منفذ عرعر: المنافذ جاهزة للعمل 24 ساعة لاستمرار حركة التبادل التجاري

وقالت المنافذ في بيان ورد لـ ، ان "رئيس هيأة المنافذ الحدودية الفريق عدنان الوائلي أجرى زيارة ميدانية إلى منفذ الحدودي لمتابعة سير العمل والإجراءات المتبعة في استقبال وتسهيل دخول المسافرين والمواطنين العراقيين القادمين من دول (الإمارات / قطر / سلطنة عُمان / البحرين)، عبر أراضي في ظل الأوضاع الراهنة".وأضافت ان "الوائلي اطلع خلال الزيارة على آليات العمل والتنسيق بين الدوائر العاملة في المنفذ".وأكد "على أهمية تكثيف الجهود لضمان انسيابية حركة المسافرين وتسريع إجراءات التدقيق، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".وتابع رئيس الهيئة ميدانياً إجراءات حركة العبور وتوفير خدمات النقل للمسافرين عبر سيارات الأجرة والحافلات التابعة لـهيئة والعمرة العراقية، إضافة إلى السماح للآليات العراقية بالوصول إلى المنفذ لنقل المواطنين إلى داخل البلاد.