السيد الصدر يصدر توجيها لسرايا السلام

ونقل عن بيانا تابعته ، "اللهم جنّب ومقدساته وشعبه من كل شرّ .. فهناك من يريد النيل منه من الداخل والخارج".وأضاف "من هنا نوجّه الأخوة الأعزاء في سرايا السلام.. وفي هذه الظروف القاسية على وجه التحديد إلى القيام بواجبها الإنساني فقط ولإشعار آخر.. ولا سيما مع تصاعد وتيرة الإعتداءات من الداخل والخارج".وأضاف "سنوجههم ببيان لاحق بفتح مضيف آل وبتخاويل خاصة للمعونات الطبية والخدمية والإنسانية وما شاكل ذلك بحسب الزمان والمكان المحدد في حينه، وبالتنسيق مع الأخوة الأعزاء في إدارة البنيان المرصوص".وتابع "نسأل الله أن يحفظ العراق من كيد الإستعمار والإرهاب والتشدد والفساد".