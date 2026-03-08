الصفحة الرئيسية
إخلاء مطار أمريكي بعد تقارير عن تهديد محتمل
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558299-639085929982496364.jpeg
النفط تحسم الجدل بشان غاز الطبخ
محليات
2026-03-08 | 14:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
707 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
حسمت
وزارة النفط
، اليوم الاحد، الجدل بشان شحة غاز الطبخ.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "نائب رئيس
مجلس الوزراء
وزير النفط
حيان عبد الغني السواد
يطمئن أبناء الشعب العراقي بعدم وجود شحة تذكر، حيث بلغ إنتاج أسطوانات الغاز لهذا اليوم 708952 أسطوانة، ما يعادل 8507 طن في اليوم الواحد، فيما بلغت كمية الغاز السائل المخصصة للسيارات والمجمعات السكنية 848 طن يومياً، مع وصول معدل الإنتاج اليومي العام من الغاز إلى 7300 طن".
وأوضحت أن "الخزين الاستراتيجي في البلاد يتمتع بمستويات آمنة، إذ بلغ الخزين السطحي في عموم
العراق
40388 طن، والخزين الجوفي 50000 طن، ليكون إجمالي الخزين الكلي 90388 طن".
وجددت الوزارة التزامها بأن تكون على قدر المسؤولية في هذا الظرف الحساس الذي تمر به المنطقة، مؤكدة استمرارها في تأمين احتياجات المواطنين بانسيابية عالية.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
توضيح جديد من وزارة النفط بشأن أزمة "غاز الطبخ"
08:10 | 2026-01-10
توضيح حكومي جديد بشأن أزمة "غاز الطبخ"
08:02 | 2026-01-06
إرسال 2000 طن من غاز الطبخ إلى كردستان يثير مخاوف من نقص مخزون البصرة
15:54 | 2026-03-06
متى تنتهي أزمة غاز الطبخ في العراق؟.. وزارة النفط تُجيب
04:26 | 2026-01-12
