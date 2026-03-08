النفط تحسم الجدل بشان غاز الطبخ

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "نائب رئيس يطمئن أبناء الشعب العراقي بعدم وجود شحة تذكر، حيث بلغ إنتاج أسطوانات الغاز لهذا اليوم 708952 أسطوانة، ما يعادل 8507 طن في اليوم الواحد، فيما بلغت كمية الغاز السائل المخصصة للسيارات والمجمعات السكنية 848 طن يومياً، مع وصول معدل الإنتاج اليومي العام من الغاز إلى 7300 طن".وأوضحت أن "الخزين الاستراتيجي في البلاد يتمتع بمستويات آمنة، إذ بلغ الخزين السطحي في عموم 40388 طن، والخزين الجوفي 50000 طن، ليكون إجمالي الخزين الكلي 90388 طن".وجددت الوزارة التزامها بأن تكون على قدر المسؤولية في هذا الظرف الحساس الذي تمر به المنطقة، مؤكدة استمرارها في تأمين احتياجات المواطنين بانسيابية عالية.