المسعودي يستحصل موافقة السعودية على منح 500 تأشيرة عمرة يومياً

اعلنت للحج والعمرة، الأحد، عن استحصال رئيسها الشيخ موافقة على تخصيص 500 تأشيرة عمرة يوميا للعراقيين.

وذكرت الهيئة في بيان لها، انه "نظرا للمطالب الكثيرة للمواطنين العراقيين باداء مناسك العمرة خلال الموسم الحالي 1447 للهجرة، حرص الشيخ على التواصل مع والجهات المعنية للموافقة على استمرار العمرة البرية عبر منفذ الحدودي".

واشارت الى ان "الجانب السعودي وافق على منح العراقيين 500 تأشيرة يوميا لحين انتهاء الأزمة الاقليمية المؤسفة، بعد ان كان قد توقف منح التأشيرات لجميع دول العالم".



ودعت الهيئة المواطنين الراغبين باداء مناسك العمرة الى التسجيل مع الشركات المعتمدة، فيما وجهت الشركات بـ"مراجعة الهيئة لاستكمال منفيستات المغادرة واكمال الاجراءات الأدارية الخاصة بذلك".