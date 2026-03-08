الداخلية تصدر توجيها يخص سائقي الدراجات النارية

اصدرت ، مساء الأحد، توجيها يخص سائقي الدراجات النارية.

وجاء في بيان للوزارة، " توجه المفارز الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق سائقي الدراجات النارية التي يستقلها شخصان، والتي لا تحمل لوحات مرورية".

وشددت الوزارة على "محاسبة المخالفين لهذا التوجيه وفق القوانين النافذة، اعتباراً من يوم 9 آذار 2026".