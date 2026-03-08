ذي قار تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء

وقال الناطق الرسمي لمجلس محافظة ذي قار في بيان، "أعلن ، اليوم، تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية ليوم الأربعاء الموافق 11 آذار، وذلك بمناسبة ذكرى أستشهاد الإمام (عليه السلام)".وأشار الناطق الى أن "قرار التعطيل يستثني القوات الأمنية والدوائر الخدمية، وفي مقدمتها ، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".