محافظ كربلاء يعلن وفرة الخزين الاستراتيجي ويصدر توجيها يخص الأسواق

وقال مكتب الخطابي في بيان، "عقد محافظ اجتماعا للجنة الاقتصادية العليا في المحافظة بحضور مدراء الدوائر الأمنية والخدمية المختصة لبحث آليات مراقبة الأسواق وضبط الأسعار والحفاظ على سلامة وجودة المواد المعروضة للمواطنين".

وأكد المحافظ خلال الاجتماع "عدم وجود أي حاجة لقيام المواطنين بخزن المواد الغذائية أو الأساسية"، مبينا أن "الخزين الاستراتيجي متوفر وبمستويات جيدة جداً تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية".



ووجّه المحافظ اللجان المختصة بـ"تكثيف الجولات الميدانية ومتابعة الأسواق بشكل يومي للتأكد من استقرار الأسعار ومراقبة جودة ونوعية المواد المعروضة بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في المحافظة".



وأشار إلى أن " التي تضم الدوائر الأمنية والخدمية يسير بشكل جيد"، مثمنا في الوقت ذاته دعم في المحافظة الداعمة لأجراءات اللجنة.



ودعا الخطابي المواطنين إلى "عدم الالتفات إلى بعض التصريحات الإعلامية التي قد تسهم في إرباك الوضع الاقتصادي أو إثارة الهلع بين المواطنين"، مؤكدا أن الأوضاع في المحافظة مستقرة.