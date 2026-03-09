تعطيل الدوام في عموم العراق الإثنين المقبل

وذكرت الأمانة في بيان انه تقرر تعطيل الدوام الرسمي، يوم الإثنين، الموافق 16 اذار 2026، في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، تزامنًا مع ذكرى الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي الصدامي بحق أبناء الشعب العراقي، التي شملت مجازر (حلبجة، والأنفال، والمقابر الجماعية، والانتفاضة الشعبانية، واغتيال العلماء، واستهداف الأحزاب).وأضافت ان ذلك يأتي استنادًا إلى أحكام المادة (1/ أولًا/ ل) من رقم (12 لسنة 2024).