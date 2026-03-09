الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558345-639086619341202079.jpg
محافظات تعطل الدوام خلال الأسبوع الحالي
محليات
2026-03-09 | 10:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,888 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
اعلنت عدد من المحافظات، تعطيل الدوام الرسمي فيها خلال الاسبوع الحالي.
واعلن
اقليم كردستان
تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء بمناسبة ذكرى اتفاقية 11 آذار .
واضاف ان يوم الخميس (12 آذار 2026) فقد أُعلن
عطلة
رسمية.
كما أعلنت
محافظة البصرة
، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل إحياءً لذكرى استشهاد
أمير المؤمنين
الإمام
علي بن أبي طالب
(عليه السلام).
واعلن
مجلس محافظة الديوانية
تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).
كما اعلنت
النجف
تعلن تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين بذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).
وأعلنت
محافظة كربلاء المقدسة
، اليوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي يومي غد الثلاثاء والأربعاء المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (ع).
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
عطل
محافظات
مجلس محافظة الديوانية
محافظة كربلاء المقدسة
محافظة الديوانية
علي بن أبي طالب
محافظة كربلاء
أمير المؤمنين
السومرية نيوز
محافظة البصرة
+A
-A
