مصدر: ازدحامات بغداد بسبب صيانة الطرق والجسور وأغلاق المنطقة الخضراء

وقال المصدر لـ ، إن "عدداً من الجسور والطرق الحيوية في يخضع حالياً لأعمال صيانة وتأهيل، الأمر الذي تسبب ببطء حركة السير وتزايد الزخم المروري في عدة مناطق من العاصمة".وأضاف أن "إغلاق أمام حركة المركبات أسهم أيضاً في تحويل مسارات السير إلى طرق بديلة، ما أدى إلى تفاقم الازدحامات خلال ساعات الذروة".وأشار المصدر إلى أن "الجهات المعنية تعمل على تنظيم حركة المرور، فيما يُتوقع استمرار الزخم المروري لحين انتهاء أعمال الصيانة وإعادة فتح الطرق بشكل كامل".