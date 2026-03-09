مكتب السيد السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة

نيوز- محلي

حدد ، اليوم الاثنين، مبلغ زكاة الفطرة.

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، ان "مبلغ زكاة الفطرة لعام 1447 للهجرة هو 2000 دينار بدلا عن الطحين".