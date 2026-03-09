السامرائي والسفير الكويتي يبحثان تطورات المنطقة ويؤكدان أهمية الاستقرار

بحث رئيس تحالف العزم والسفير في ، تطورات المنطقة وأكدا أهمية دعم الاستقرار.

وقال اعلام العزم في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنّى السّامرائي، في مكتبه ببغداد اليوم الاثنين، سعادة سفير لدى محمد الزمان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين العراق والكويت وسبل تعزيز التعاون المشترك".

وتناول اللقاء وفق البيان "تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها، مع التأكيد على أهمية دعم الاستقرار وتعزيز التواصل والتعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين".