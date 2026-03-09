الشيخ حمودي يهنئ بانتخاب السيد خامنئي ويجدد تضامنه مع إيران

وقال في بيان، نرفع أزكى آيات التهاني والتبريكات للشعب الإيراني الأبي بانتخاب سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي قائداً للجمهورية الإسلامية خلفا لشهيد الأمة الإمام الخامنئي قدس سره، وفي ظل ظروف عصيبة جداً مثلت إرادة إيرانية شجاعة، ورسالة تحدي، ونصراً وطنياً عظيماً بدد قوى الشر والعدوان في النيل من وحدة وتماسك شعبها، وعزيمتها في المواجهة.

وأضاف "في الوقت الذي نبارك للجمهورية الإسلاميّة هذا الحدث المهيب، نجدد التأكيد على تضامننا و وقوفنا الكامل مع الجمهورية الإسلامية قيادة وشعباً- فيما تواجهه من عدوان أمريكي ظالم تجاوز كل القيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين الدولية".

وتابع "كلنا ثقة بأن الجمهورية الإسلاميّة تستمد قدرات صمودها وإرادة تحديها من قوة إيمانها بالله ، ونهجها الحسيني الثوري المقاوم، وتلاحم ابنائها مع قيادتهم".