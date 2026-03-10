العراق يطلق قريبا مشروع "وقاية"

وقالت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، نجلة محسن الوائلي، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، ان "المشروع يركز على مساندة المناطق المتأثرة بالظروف المناخية ، من خلال تنفيذ برامج وإجراءات تهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي إضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع هذه التحديات".وأكدت أن "مشروع (وقاية) يأتي ضمن خطط الوزارة الإستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم التنمية البيئية في مختلف محافظات البلاد"، لافتة إلى أن "المشروع سيشمل المحافظات التي تواجه تحديات بيئية كبيرة، أسوة بالعواصف الغبارية وتدهور الأراضي، إضافة إلى الجفاف الشديد نتيجة الشح المائي أو ظاهرة .وبينت ان "المحافظات الخمس المشمولة بتنفيذ المشروع في البلاد هي وميسان وذي قار والبصرة فضلاً عن ، وبموجب وثيقة المعايير الخاصة بالوزارة والتي حُدد بمقتضاها المناطق المشمولة به دون غيرها".وذكرت أن "مشروع (وقاية) الذي سينفذ في البلاد يتم بالتنسيق مع الجانب البريطاني، ويستهدف الحد من تأثير العواصف الغبارية على المستوى الوطني والإقليمي، بما يشمل الدول المجاورة للعراق، مؤكدة أهمية التنسيق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية، من أجل ضمان نجاح المشروع وتحقيق تأثيراته البيئية الإيجابية المرجوة".وذكرت ان "مشروع (وقاية) يمثل خطوة مهمة ضمن برامج الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية"، مشيرة إلى أن "العمل التنسيقي بين الجهات الحكومية المختلفة، سيضمن فعالية المشروع واستدامته على أرض الواقع لمدى طويل، مشددة بأن الوزارة ستواصل جهودها المكثفة من أجل مواجهة التحديات البيئية المختلفة، علاوة على تعزيز المشاريع على مستوى جميع المحافظات، لضمان حماية البيئة وتحقيق التنمية لصالح الأجيال الحالية والقادمة".