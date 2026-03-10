التربية: الدوام الرسمي في مدارس شمال بابل يسير بانسيابية

وقال للوزارة، في بيان ورد لـ ، إن "الدوام الرسمي في مدارس شمال يسير بانسيابية تامة، رغم حالة القلق التي تشهدها بعض المناطق القريبة من جرف النصر".وأضاف المكتب، أن " ، علي راجي ناجي عوض، أجرى برفقة مسؤولي الأقسام التربوية جولة ميدانية شملت عدداً من مدارس خط الخضر في قضاء ، للاطلاع على انتظام الدوام وسير العملية التربوية والواقع الإداري في المدارس".وأشار إلى، أن "الجولة جاءت بهدف طمأنة الطلبة وأولياء الأمور والملاكات التربوية بشأن استقرار الأوضاع، حيث تشهد المدارس في تلك المناطق أجواءً آمنة، مع استمرار متابعة سير العملية التعليمية بصورة طبيعية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للجميع".