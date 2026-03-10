محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي غدا

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام في غداً الأربعاء، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)".واضافت ان "ذلك إحياءً لهذه المناسبة الأليمة واستذكاراً لقيم العدالة والإنسانية التي جسدها الإمام (عليه السلام)".