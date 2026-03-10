عطلة في محافظة اخرى غدا

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الأربعاء، لكافة الدوائر باستثناء الامنية والخدمية".واضاف ان "ذلك جاء لإحياءً ذكرى استشهاد الإمام علي ابن أبي طالب (عليه السلام)".