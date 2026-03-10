محافظ بغداد يوجه بتعطيل الدوام الرسمي غداً في هذه الدوائر

وذكر بيان لمكتبه ان " ، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المحافظة والدوائر التابعة لها يوم غد الأربعاء".واضاف ان ذلك يأتي "إنسجاماً مع قرار ، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام)".