التعليم توجه باستكمال الاعتماد البرامجي في الجامعات الأهلية وتعليق القبول في الأقسام غير المستوفية

وذكر بيان للوزارة، انه "التزاما بمعايير الجودة ومتطلبات السمعة الأكاديمية توجه الجامعات والكليات الأهلية باستكمال متطلبات الحصول على الاعتماد البرامجي للأقسام العلمية تأكيدا على ضمان استدامة الخدمات التعليمية المستندة إلى الاعتماد الأكاديمي".واشارت الوزارة الى انها "ستتخذ لجان قواعد الامتثال في جهاز الاشراف والتقويم العلمي توصياتها بشأن تعليق في غير المستكملة لمتطلبات الاعتماد البرامجي استنادا إلى أحكام الفقرة (ثانيًا) من المادة (38) من رقم (25) لسنة 2016".ووجهت الوزارة "لجان الامتثال المختصة باتخاذ التوصية اللازمة لتعليق القبول وتحديد الطاقة الاستيعابية في حال عدم استيفاء الجامعات الأهلية متعلقات الرسوم الأصولية وإجراءات التحاسب الضريبي ومستحقات الضمان الاجتماعي على وفق التشريعات النافذة".