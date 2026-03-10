السامرائي وأعضاء كتلة العزم يبحثون الملفات المرتبطة بواقع بغداد

بحث رئيس تحالف العزم وأعضاء كتلة تحالف العزم، الملفات المرتبطة بواقع العاصمة .

وقال اعلام العزم في بيان، "اجتمع رئيس تحالف العزم، المهندس ، مع أعضاء كتلة تحالف العزم في ، بحضور النائب الدكتور مثنّى ، حيث جرى بحث عدد من الملفات المرتبطة بواقع العاصمة وأولويات العمل الخدمي والإداري خلال المرحلة المقبلة".

وتناول الاجتماع وفق البيان "أهمية تعزيز التنسيق بين ممثلي التحالف في مجلس المحافظة، ومتابعة القضايا التي تمس حياة المواطنين، إلى جانب التأكيد على ضرورة تطوير الأداء الخدمي والعمل بروح المسؤولية بما يسهم في تلبية احتياجات أبناء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم".