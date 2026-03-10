العزم: العراق يدفع ثمن عدم تنويع منافذ تصديره للنفط

وقال رئيس كتلة العزم النيابية في بيان، "شيء محزن أن نرى نفط دول يتدفق الى أسواق العالم عبر منافذ تصدير متعددة أو وجودها سابقا تحوطا من اغلاق ، فيما يبقى نفطنا مقيدا بمنافذ محدودة تحرم شعبنا من عوائد النفط مع تصاعد الأسعار".وأضاف "كم دعونا الى تنويع منافذ التصدير والمضي بمشاريع استراتيجية مثل خط أنابيب وغيرها تحسبا للأزمات لكن بعض الاطراف السياسية لم تصغ لهذه الدعوات واليوم يدفع الثمن".