السامرائي يلتقي إعلاميين ورؤساء مراكز دراسات في أمسية رمضانية ببغداد

التقى رئيس تحالف العزم، مثنّى السّامرائي، اليوم الأربعاء، مجموعة من الإعلاميين ورؤساء مراكز الدراسات، بحضور عدد من قيادات تحالف العزم، وذلك خلال أمسية رمضانية جرى خلالها تبادل الآراء حول مستجدات المشهد السياسي والتحديات التي تواجه المرحلة المقبلة.







ف النخب الفكرية والإعلامية بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ العمل المؤسسي". وذكرت للسامرائي، ان "اللقاء تناول أهمية دور الإعلام ومراكز الدراسات في تعزيز الوعي العام وإثراء النقاش الوطني حول القضايا السياسية والاقتصادية".واشار الى "أهمية الحوار المسؤول بين مختلف النخب الفكرية والإعلامية بما يسهم في دعم الاستقرار وترسيخ العمل المؤسسي".