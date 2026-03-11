هزة أرضية تضرب الحدود العراقية - الإيرانية

وذكر بيان للهيئة، أن "المراصد الزلزالية سجلت هزة ارضية بلغت قوتها (3,4) درجة قرب الحدود العراقية - الإيرانية وتبعد حوالي (8) كم من ".واضاف البيان ان "الهزة الارضية لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب منها".واهابت الهيئة المواطنين بـ"الابتعاد عن الاخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".