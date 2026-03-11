مرصد حقوق الإنسان يعلق على حادثة واسط

وقال المرصد في بيان ورد لـ ، ان "مصادر ميدانية افادت بمقتل امرأة متأثرة بجراحها جراء شظايا صاروخية، إثر غارة جوية استهدفت مستودع أسلحة تابعاً لقوات (اللواءين 41,42) في ".واضافت "بحسب المعلومات الأولية، تسببت انفجارات ثانوية ناجمة عن الغارة في تطاير شظايا صاروخية باتجاه المناطق السكنية المجاورة، ما أسفر عن مقتل إمرأة".وادان المرصد بشدة هذا التصعيد العسكري، مستنكرا "استخدام الطيران الحربي في تنفيذ ضربات جوية بالقرب من الأحياء السكنية".وجدد ادانته "لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية داخل المناطق المأهولة بالسكان"، لافتا الى ان "تعريض حياة المدنيين للخطر عبر القصف أو التخزين يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد ، ويتحمل جميع الأطراف المتورطين المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تمس الحق الأساسي في الحياة".