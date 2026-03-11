كم هي مدة عطلة عيد الفطر المبارك؟

وبحسب ما ينص عليه قانون العطل الرسمية في ، فإن عطلة عيد تمتد عادة إلى ثلاثة أيام تبدأ من أول أيام العيد، وتشمل جميع مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية، فيما تستمر بعض المؤسسات الخدمية والأمنية بالعمل وفق نظام الخفارات.وتشير التوقعات إلى أن قد يعلن يوم الجمعة 20 آذار 2026 أول أيام عيد الفطر في حال ثبوت رؤية مساء الخميس، فيما يرجح أن يكون السبت 21 آذار 2026 أول أيام العيد لدى وفقاً لمنهجية اعتماد الرؤية المباشرة للهلال.وفي حال اعتماد يوم الجمعة أول أيام العيد، فإن عطلة عيد الفطر ستستمر ثلاثة أيام من الجمعة إلى الأحد، أما إذا كان السبت هو أول أيام العيد فستكون العطلة من السبت إلى الاثنين.وغالباً ما يترقب المواطنون قرار الحكومة النهائي بشأن العطلة، إذ قد يقرر في بعض الأحيان تمديدها ليوم إضافي، خصوصاً إذا تزامنت مع نهاية الأسبوع، الأمر الذي يمنح الموظفين والطلبة فرصة أطول للاحتفال بالعيد وزيارة الأقارب والسفر داخل البلاد.وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الإعلان الرسمي لثبوت هو العامل الحاسم في تحديد بداية العيد، وبالتالي تحديد مدة العطلة الرسمية التي ينتظرها العراقيون مع نهاية شهر رمضان المبارك