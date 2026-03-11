مكتب السيد السيستاني يصدر بيانا بشان انتخاب السيد مجتبى الخامنئي

نيوز- محلي

اصدر الديني الاعلى ، اليوم الاربعاء، بيانا بشان انتخاب المرشد الإيراني الجديد السيد مجتبى الخامنئي.

وقال المكتب في بيان ورد لـ ، انه "مع إحياء ذكرى قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الراحل سماحة آية الله (رضوان الله عليه)، يُؤمَل أن يوفَّق خلفه الكريم (حفظه الله تعالى) في خدمة الشعب الإيراني الكبير، ودفع شرّ الأعداء، والحفاظ على الوحدة والتماسك الوطني".