تحديثات جوية.. امطار وبرق ورعد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مخرجات نماذج الطقس العددية تشير إلى أن أجواء يوم الخميس ستكون غائمة جزئياً تتحول أحياناً إلى غائمة في عموم مدن البلاد".واضافت ان "هناك فرص لهطول أمطار خفيفة إلى معتدلة الشدة على شكل زخات في مناطق متفرقة من مدن وسط وجنوب البلاد"، لافتة الى "احتمالية هطول زخات غزيرة على فترات محدودة مصحوبة بالبرق والرعد في المناطق الواقعة غرب مدينة ".ونصحت الهيئة "بالابتعاد عن صفحات التهويل والإثارة، والاعتماد على المصادر الموثوقة في متابعة توقعات الطقس"، مؤكدة ان "الحالات الجوية الربيعية تمتاز بتقلبها السريع، خصوصاً في التوقعات بعيدة المدى، لذلك فإن الخرائط الملونة بعيدة الأمد قد تعطي مؤشرات أولية لكنها غالباً ما تتغير مع التحديثات اللاحقة".