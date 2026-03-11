عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا

نيوز- محلي

قررت ، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في المحافظة، على خلفية الاعتداء الذي استهدف قضاء الصويرة".