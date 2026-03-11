السيد الصدر محذرا: مرجفون يسعون لتأجيج النفس الطائفي

وقال في بيان ورد لـ ، "بلغني أن هناك من المرجفين من يريد تأجيج النفس الطائفي في المنطقة، مستغلاً بذلك ما آل إليه الشرق الأوسط من تصعيد غير مسبوق".واضاف "من هنا أهيب بشعوب المنطقة الواعية ولا سيما شعب بسنتهم وشيعتهم إلى التحلي بالحكمة والتزام الشرع الإسلامي والقرآني بالتآخي فدم المسلم الشيعي محرم على المسلم السني ودم المسلم السني محرم على المسلم الشيعي".وطالب السيد "بأن يعوا مقدار الخطر المحدق الصادر من العدو المشترك وأذرعه المتشددة في المنطقة من هنا وهناك".وتابع "أقول : إخوان سنة وشيعة هذا الدين ما نبيعه) والسلام على نابذي الطائفية والمتآخين فيما بينهم، فالله تعالى يقول: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.. فلبيك يا ربي.. فنحن ممن يوحد الصفوف ولا يفرّقها لنكون صفاً كالبنيان المرصوص أمام كل التحديات المعادية".