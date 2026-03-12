استعدوا بدءا من الغد.. امطار رعدية مستمرة وسيول

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الجمعة سيكون غائما جزئيا وأحيانا غائم مع زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقتين الشمالية والجنوبية والاقسام الشرقية من المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في "، مبينة ان "طقس السبت المقبل سيكون غائما مع امطار خفيفة الى معتدلة الشدة في المنطقة الوسطىوتكون رعدية أحيانا في المنطقة الشمالية وصحو مع بعض الغيوم في ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".وتابعت ان "طقس الاحد المقبل سيكون غائما مع امطار متوسطة تكون رعدية احيانا على العموم وتكون غزيرة في المنطقة الشمالية على فترات مع فرصة لحدوث سيول في بعض الأودية، وفرصة لتصاعد غبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات في المنطقة الوسطى وقليلا في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وبينت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم مع امطار خفيفة الى متوسطةالشدة تكون رعدية أحيانا في المنطقتين الشمالية والجنوبية والاقسام الشرقية من المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية بينما تنخفض قليلا في المنطقة