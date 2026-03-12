لأول مرة.. منظومة رصد ذكية لمراقبة انبعاثات الصناعة والنقل في بغداد

حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط التابعة للوزارة سنان ، أوضح بتصريح أن المشروع الذي سيشمل بمرحلته الأولى حصراً، يركز على قياس التغير في جودة الهواء بين المناطق الريفية وتلك المتأثرة بالأنشطة الحضرية والصناعية.وذكر أن المرحلة المقبلة ستتضمن توسيع نطاق عمل الرصد ليشمل المناطق الصناعية وتلك الحساسة بيئياً، بما يسهم في دعم التوجهات الحكومية المبذولة والهادفة إلى الحد من التلوث البيئي بمختلف صوره، إضافة إلى تحسين نوعية الهواء.محمد أشار إلى أن المشروع يستند إلى معايير عالمية تتعلق بعدد محطات الرصد وآلية توزيعها الجغرافي، استنادًا إلى نسبة عدد السكان لكل محطة، بما يضمن تحقيق تغطية متوازنة تشمل المناطق السكنية والريفية والصناعية، فضلًا عن المناطق ذات الأحمال العالية من الانبعاثات الناتجة عن النقل والازدحامات المرورية.وبين في الشأن ذاته، أن منظومة المراقبة وخارطة توزيع المحطات، صممت بالتعاون مع خبراء دوليين، لضمان كفاءة التغطية ودقة البيانات، كاشفاً عن تأهيل ملاكات وطنية متخصصة تمتلك الخبرة الفنية اللازمة، لإدارة وتشغيل المنظومة وفق المعايير المعتمدة.مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة، أشار إلى أن بيانات المشروع سيتم اعتمادها كمرجعية فنية، لترشيد قرارات حماية وتحسين البيئة، إضافة إلى دعم السياسات والإجراءات الحكومية المرتبطة الهادفة للحد من الانبعاثات وتحسين نوعية الهواء، كاشفاً عن إعداد دراسة متكاملة للتوسع المستقبلي للمشروع، مع إدراج ضمن المراحل اللاحقة نظرًا لخصوصية أنشطتها الصناعية.