تحذيرات دولية "صادمة".. 40% من العراقيين يفتقرون للمياه الآمنة وهدر الإنتاج يتجاوز النصف
محليات
2026-03-12 | 07:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
141 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
لخصت
منظمة الأمم المتحدة
للطفولة "يونيسيف" التحديات التي تواجه قطاع المياه في البلد بالشح والتلوث والهدر، بينما بينت افتقار 40% من سكان
العراق
للمياه المدارة بأمان.
وذكرت المنظمة أن شح المياه أحد آثار تغير المناخ، إذ تشير الدراسات إلى أنه بحلول عام 2050 قد يرتفع متوسط درجة الحرارة في
العراق
بمقدار درجتين إلى أربع درجات مئوية، ومن المتوقع أن ينخفض معدل هطول الأمطار بنسبة تصل إلى 20 % بحلول عام 2040.
وتوقعت انخفاض تدفقات
الأنهار
بنسبة 30 % إلى 40 %، مشيرةً إلى أن الدول المتشاطئة وخاصة دول المنبع بدأت باتخاذ إجراءاتها للتصدي لآثار تغير المناخ، مما أثر سلبا في العراق الذي يمثل دولة المصب، مما يوجب عليه تعزيز وتطوير إدارته للموارد المائية.
وأضافت أنه لا يزال نحو ثلثي مخلفات مياه الصرف الصحي يلقى في الأنهر من دون معالجة، ناهيك عن المخلفات الخطرة للمستشفيات والمراكز التخصصية التي يستوجب معالجتها بوحدات تخصصية قبل إطلاقها إلى شبكات الصرف الصحي أو إلى الأنهر.
وبينت المنظمة أن معدلات الهدر قد تصل إلى أكثر من 50 % من المياه المنتجة والمعالجة، مشيرةً إلى أنها تتولى دعم القطاع للإيفاء بالتزاماته نحو تحقيق أهداف التنمية الخاصة بتوفير مياه آمنة وصرف صحي مدار بأمان بحلول 2030.
وأوضحت أنه لا تزال هذه المؤشرات صعبة المنال، إذ يفتقر 40 % من سكان العراق للمياه المدارة بأمان، التي هي من مصادر محسنة ومتوفرة طوال الوقت وخالية من التلوث، كما أن 60 % من سكان العراق يفتقرون إلى خدمات صرف صحي مدارة بأمان، التي يتم التخلص منها من خلال شبكات وتعالج قبل أن ترمى إلى البيئة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
