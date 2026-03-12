القنصل الإيراني من كربلاء: مضيق هرمز مفتوح ونستهدف المصالح الأمريكية أينما وُجدت

وقال الصفري، خلال مؤتمر صحفي في : إن " ليست لديها أي مشكلة مع وكذلك الإقليم، ولكننا نستهدف المصالح الأمريكية أينما كانت"، مؤكداً "لم نقم بإغلاق أبداً ونجري تنسيقاً مع الجهات التي تريد العبور".وذكر أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقفت مع الشعب العراقي ودعمته خلال الحرب مع الإرهابي حتى النصر عليه"، لافتا الى ان "بلاده استهدفت في حربها الأخيرة القواعد العسكرية في الدول المجاورة، ولم تستهدف الأماكن المدنية".وأشار الى أن "إيران تسعى إلى إيقاف الحرب وإحلال السلام".