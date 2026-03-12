محافظ صلاح الدين يؤدي اليمين الدستورية

وذكر لمحافظ في بيان ورد لـ ، ان " محافظ صلاح الدين، ، أدى اليوم اليمين الدستورية أمام القضاء، لتبدأ بذلك المرحلة الرسمية والتنفيذية لمهامه محافظاً للمحافظة".وأكد المحافظ عقب أداء القسم أن "هذا يمثل مسؤولية كبيرة أمام الله وأمام أبناء صلاح الدين، مشدداً على العمل بإخلاص ونزاهة لتحقيق تطلعات المواطنين".وأشار إلى أن "سيادة القانون ستكون الأساس في تنفيذ مشاريع الإعمار وتقديم الخدمات"، مبيناً أن "مكتبه سيكون مفتوحاً أمام الجميع، مع بدء العمل الميداني في جميع الأقضية والنواحي لتعزيز الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات".