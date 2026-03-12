الحصيلة الاولية.. شهيد و3 جرحى بقصف معسكر صقر جنوب بغداد

وقال المصدر لـ ، انه "الحصيلة الاولية لقصف محيط جنوب العاصمة ، بلغت 3 اصابات وشهيد بعناصر ".وفي وقت سابق، افاد مصدر امني، بقصف محيط معسكر صقر ب3 صواريخ.