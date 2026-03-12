اسقاط مسيرة بالقرب من محيط قاعدة (فكتري) سابقا بمطار بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بخمس أرواح
من
07:00 PM
الى
07:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الحرس الثوري الإيراني يعلن اطلاق الموجة الصاروخية الـ43
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558707-639089314430308416.jpeg
اسقاط مسيرة بالقرب من محيط قاعدة (فكتري) سابقا بمطار بغداد
محليات
2026-03-12 | 12:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
111 شوهد
افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باسقاط مسيرة بالقرب من محيط
قاعدة (فكتري) سابقا بمطار
بغداد
.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، انه "تم اسقاط ومعالجة مسيرة حاولت التقرب من محيط
مركز الدعم الدبلوماسي
قاعدة (فكتري) سابقا في
مطار بغداد الدولي
".
وفي وقت سابق، افاد مصدر امني، باستهداف لم تعرف طبيعته على مقر الدعم الدبلوماسي في
مطار بغداد
الدولي.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
احباط هجوم من 7 محاور على مركز الدعم الدبلوماسي قاعدة (فكتري) سابقا في مطار بغداد
12:05 | 2026-03-11
إسقاط مسيرتين في محيط قاعدة فكتوريا غربي بغداد
16:39 | 2026-03-10
إسقاط طائرة مسيرة في محيط مطار بغداد الدولي
16:27 | 2026-03-03
بغداد.. استهداف محيط قاعدة فكتوريا بطائرة مسيرة
16:27 | 2026-03-09
مطار
بغداد
مركز الدعم الدبلوماسي
مطار بغداد الدولي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
مطار بغداد
مركز الدعم
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أول رد من الاتحاد العراقي حول التأهل لكأس العالم بعد انسحاب إيران
رياضة
31.25%
12:50 | 2026-03-11
أول رد من الاتحاد العراقي حول التأهل لكأس العالم بعد انسحاب إيران
12:50 | 2026-03-11
مياه عام كامل خلال اسبوع.. انطلاق صافرة الغزارة الاوسع والعراق يستعد لاسبوع من الامطار والغبار
أخبار الطقس
30.43%
02:40 | 2026-03-11
مياه عام كامل خلال اسبوع.. انطلاق صافرة الغزارة الاوسع والعراق يستعد لاسبوع من الامطار والغبار
02:40 | 2026-03-11
استعدوا بدءا من الغد.. امطار رعدية مستمرة وسيول
محليات
21.43%
02:29 | 2026-03-12
استعدوا بدءا من الغد.. امطار رعدية مستمرة وسيول
02:29 | 2026-03-12
عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
محليات
16.89%
13:39 | 2026-03-11
عطلة رسمية في هذه المحافظة غدا
13:39 | 2026-03-11
المزيد
أحدث الحلقات
تغطية خاصّة
العراق بين الصـ.واريخ والسياسة… هل ينجح في تجنب الحـ.رب؟ - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-12
تغطية خاصّة
العراق بين الصـ.واريخ والسياسة… هل ينجح في تجنب الحـ.رب؟ - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-03-2026 | 2026
14:30 | 2026-03-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-03-2026 | 2026
14:30 | 2026-03-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-12
حديث رمضان
التنمر - حديث رمضان - حلقة ٢٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-12
حديث رمضان
التنمر - حديث رمضان - حلقة ٢٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-12
سوشيل رمضان
أخطر من الخيال.. أشقاء يضر.بون أختهم - سوشيل رمضان - حلقة ٢٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-12
سوشيل رمضان
أخطر من الخيال.. أشقاء يضر.بون أختهم - سوشيل رمضان - حلقة ٢٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
الأكثر مشاهدة
تغطية خاصّة
العراق بين الصـ.واريخ والسياسة… هل ينجح في تجنب الحـ.رب؟ - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-12
تغطية خاصّة
العراق بين الصـ.واريخ والسياسة… هل ينجح في تجنب الحـ.رب؟ - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-03-2026 | 2026
14:30 | 2026-03-12
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-03-2026 | 2026
14:30 | 2026-03-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-12
حديث رمضان
التنمر - حديث رمضان - حلقة ٢٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-12
حديث رمضان
التنمر - حديث رمضان - حلقة ٢٣ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-12
سوشيل رمضان
أخطر من الخيال.. أشقاء يضر.بون أختهم - سوشيل رمضان - حلقة ٢٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-12
سوشيل رمضان
أخطر من الخيال.. أشقاء يضر.بون أختهم - سوشيل رمضان - حلقة ٢٣ | رمضان 2026
10:30 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
اخترنا لك
سفارة واشنطن في بغداد تدعو الأمريكيين لتوخي الحذر الشديد
16:10 | 2026-03-12
السيد الصدر يخصص مقبرة في النجف لشهداء القوات الأمنية
14:24 | 2026-03-12
دون خسائر.. اسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت استهداف قطعات الجيش في مخمور
13:06 | 2026-03-12
الحصيلة الاولية.. شهيد و3 جرحى بقصف معسكر صقر جنوب بغداد
12:27 | 2026-03-12
استهداف لم تعرف طبيعته على مقر الدعم الدبلوماسي بمطار بغداد
11:16 | 2026-03-12
محافظ صلاح الدين يؤدي اليمين الدستورية
10:59 | 2026-03-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.