دون خسائر.. اسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت استهداف قطعات الجيش في مخمور

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لـ ، ان "قطعات كتيبة الميدان لفرقة المشاة الرابعة عشرة، ، قاطع الفوج الأول اللواء الخمسين، تعرضت إلى اعتداء بثلاث طائرات مسيّرة انتحارية أعقبتها طائرة رابعة، تعاملت معها قطعاتنا بكفاءة عالية وأسقطتها في قضاء مخمور قبل وصولها إلى أهدافها".واضاف البيان انه "لم تُسجَّل في الحادثة أي خسائر بشرية بين منتسبي قواتنا أو المواطنين، فيما باشرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة ملابسات الحادث".وتابع البيان انه "وبهذا الصدد تؤكد أن قواتنا المسلحة في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتصدي لأي تهديد يستهدف أمن البلاد"، مؤكدا ان "مثل هذه الاعتداءات لن تؤثر في عزم قواتنا على مواصلة واجباتها في حماية أمن واستقراره وصون وحدة شعبه".