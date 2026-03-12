السيد الصدر يخصص مقبرة في النجف لشهداء القوات الأمنية

أعلن زعيم ، الخميس، عن تخصيص مقبرة في لشهداء القوات الأمنية.

وجاء في بيان للسيد ، "خصصنا اماكن لدفن الشهداء تحت مسمى مقبرة شهيد الوطن في الأشرف وذلك مخصص لشهداء القوات الامنية بكافة صنوفها". أدناه نص بيان الصدر..