سفارة واشنطن في بغداد تدعو الأمريكيين لتوخي الحذر الشديد

دعت في ، الخميس، المواطنين الأمريكيين الى توخي الحذر الشديد.

وجاء في بيان للسفارة، "تُعد والجماعات المتحالفة معها تهديدًا كبيرًا للسلامة العامة في ، وقد تم رصد هجمات استهدفت المواطنين الأمريكيين والمصالح الأمريكية والبنية التحتية الحيوية، كما هاجمت هذه الجماعات شركات أمريكية وبنية تحتية للطاقة تديرها ، ومن المحتمل أن تستمر في استهدافها".

وأضاف "يُحث المواطنون الأمريكيون على توخي الحذر الشديد، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، والابتعاد عن المناطق التي قد تجعلهم هدفًا"، مردفا أن "التجمع في أماكن مرتبطة بالولايات المتحدة أو مع مجموعات من المواطنين الأمريكيين الآخرين قد يعرّضكم للخطر".

وتابع بيان السفارة "نحن نتابع الوضع عن كثب وسنوافيكم بالتحديثات باستمرار لتتمكنوا من اتخاذ القرارات المتعلقة بسلامتكم"، مضيفا "إذا رغبتم في مغادرة العراق، فإن حكومة الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة من خلال تزويدكم بأحدث المعلومات حول خيارات المغادرة المتاحة".