العدل تنفي وجود محاولات لإخراج سجناء من "أبو غريب"

وقال المتحدث باسم وزارة العدل في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أنباءً تتحدث عن وجود محاولات تسلل لإخراج سجناء من سجن ، ووصول الأوضاع إلى حالة داخل السجن".

وأضاف أن "جميع الأقسام الإصلاحية، ومنها سجن أبو غريب، تعمل ضمن إجراءات أمنية مشددة وبمتابعة مباشرة من قبل وزير العدل وعلى مدار 24 ساعة، مع وجود جهد استخباري وتنسيق أمني عالٍ مع الجهات الأمنية المختصة".



وأكد لعيبي "عدم صحة هذه الأنباء المتداولة"، مشيرا الى أن "الأوضاع داخل الأقسام الإصلاحية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة".