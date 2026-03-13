امطار تفرغ ما في جعبتها لتقترب من النهاية مع نهاية رمضان

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائما على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطةالشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية تكون رعدية أحيانا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".واضافت ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون غائما على العموم مع تساقط زخات مطر متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل عليه في اليوم السابق"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا بشكل عام، مع تساقط زخات مطرية خفيفة تكون رعدية احيانا في الاقسام الشرقية من البلاد، على أن يبدأ الطقسبالاستقرار والتحسن تدريجياً خلال المساء ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية لما سُجلت عليه في اليوم السابق".وذكرت ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل عليه في اليوم السابق"..