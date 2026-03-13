تحذيرات للعراقيين اليوم وغدا

وتضمنت التحديثات انه خلال ساعات نهار يوم الجمعة 13-3 تنتهي الحالة الاولى المؤثرة حاليا.وخلال نهار يوم السبت الموافق 14-3 تبدي الحالة الجوية الثانية على شمال البلاد ثم تدريجيا تمتد لباقي مدن البلاد ، وذروتها تشمل كل المدن، تكون نهار وليل الأحد لغاية صباح الاثنين.وتنتهي تدريجيا.وشدد على ضرورة "أتخاذ الأحتياطات ، وتوخي الحذر من غزارة الامطار والرياح الهابطة، مصحوبة على فترات بالبرق والرعد وحبات الحالوب في بعض المناطق وتجنب السفر برا قدر الامكان بسبب تقلبات الطقس المتوقعة".وتوقع "حدوث السيول في الوديان والمنحدرات شمال والمناطق الحدودية الشرقية، وطفح المناطق الداخلية غير المخدومة".