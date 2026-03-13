نداء حكومي الى العراقيين العالقين في مصر

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، انها "على المواطنين العراقيين العالقين بسبب الظروف الحالية وإغلاق المجال الجوي لعدد من الدول، ممن سجلوا أسماءهم في وقت سابق لدى القسم القنصلي في في القاهرة، إلى الحضور إلى مقر الكائن في ، رقم (34)، الدقي، ابتداءً من اليوم الجمعة وغدا السبت من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية الساعة 9:00 مساءً، لغرض تثبيت الحجوزات الخاصة برحلتين مخصصتين لنقلهم عبر أراضي ، والدخول إلى عبر منفذ الحدودي، في أقرب وقت ممكن بعد استكمال الإجراءات ذات الصلة".وذكرت انه "سيتم الإعلان عن التواريخ المحددة لهذه الرحلات قريباً"، مشددة على ضرورة جلب نسخة ملوّنة من جواز السفر، وتذكرة السفر السابقة إن وجدت".