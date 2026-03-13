سلطة الطيران المدني تقرر تمديد إغلاق الأجواء العراقية لمدة 72 ساعة إضافية

وذكرت السلطة في بيان، أنه "تم تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة اعتباراً من الساعة 12:00 ظهراً من يوم الجمعة 13 آذار 2026 (09:00 بالتوقيت العالمي UTC) ولغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم الاثنين، وذلك كإجراء احترازي مؤقت".وأضافت أن "هذا القرار يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للوضع الأمني وتطورات الأوضاع الإقليمية على أن يُعاد تقييمه وفقاً للمستجدات"، مشيرة إلى أنه "سيتم إشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات لاحقاً".