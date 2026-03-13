العراق يعلن استكمال استقبال القادمين من نيودلهي والقاهرة ونقلهم براً عبر "عرعر"

وذكر بيان للسفارة العراقية، أنها "استكملت الإجراءات اللازمة لاستقبال المواطنين العراقيين العالقين القادمين جواً من مدينتي نيودلهي والقاهرة إلى ، وذلك تمهيداً لنقلهم براً عبر منفذ الحدودي وعودتهم إلى أرض الوطن".وأوضحت السفارة أن "المواطنين العراقيين سيصلون إلى مطار عرعر على متن رحلات للخطوط الجوية العراقية قادمة من نيودلهي والقاهرة، حيث سيتم نقلهم براً من المطار إلى منفذ عرعر الحدودي بواسطة الحافلات، تمهيداً لعبورهم إلى الأراضي العراقية".وبينت أنها "استحصلت على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المختصة في المملكة العربية لإتمام هذه العملية"، مؤكدة أن "التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتأمين نقل المواطنين العالقين بأسرع وقت ممكن".وأعربت السفارة عن "شكرها إلى الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية على تعاونها وتسهيلها إجراءات منح التأشيرات في المنافذ الحدودية السعودية، بما يسهم في تسريع إجراءات نقل المواطنين العراقيين وعودتهم إلى ".وأشارت إلى، أن "المنافذ الحدودية مع دول تشهد انسيابية عالية في الحركة، الأمر الذي يسهم في تسهيل دخول المواطنين العراقيين ومنحهم تأشيرات مرور تمكّنهم من الوصول إلى منفذ عرعر الحدودي تمهيداً لعودتهم إلى العراق".واختتمت بالقول، إن "هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتأمين عودة المواطنين العراقيين العالقين بسلام، وتسهيل عبورهم عبر منفذ عرعر الحدودي في أقرب وقت ممكن".