العراق يعلن استكمال استقبال القادمين من نيودلهي والقاهرة ونقلهم براً عبر "عرعر"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
اوگف داگلك
من
03:20 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إحباط استهداف مركز "الدعم الدبلوماسي" غربي بغداد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558775-639090119424936053.jpeg
العراق يعلن استكمال استقبال القادمين من نيودلهي والقاهرة ونقلهم براً عبر "عرعر"
محليات
2026-03-13 | 11:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
280 شوهد
أعلنت
السفارة العراقية
في
الرياض
، اليوم الجمعة، استكمال استقبال القادمين من نيودلهي والقاهرة ونقلهم براً عبر منفذ
عرعر
.
وذكر بيان للسفارة العراقية، أنها "استكملت الإجراءات اللازمة لاستقبال المواطنين العراقيين العالقين القادمين جواً من مدينتي نيودلهي والقاهرة إلى
المملكة العربية السعودية
، وذلك تمهيداً لنقلهم براً عبر منفذ
عرعر
الحدودي وعودتهم إلى أرض الوطن".
وأوضحت السفارة أن "المواطنين العراقيين سيصلون إلى مطار عرعر على متن رحلات للخطوط الجوية العراقية قادمة من نيودلهي والقاهرة، حيث سيتم نقلهم براً من المطار إلى منفذ عرعر الحدودي بواسطة الحافلات، تمهيداً لعبورهم إلى الأراضي العراقية".
وبينت أنها "استحصلت على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المختصة في المملكة العربية
السعودية
لإتمام هذه العملية"، مؤكدة أن "التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لتأمين نقل المواطنين العالقين بأسرع وقت ممكن".
وأعربت السفارة عن "شكرها إلى الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية على تعاونها وتسهيلها إجراءات منح التأشيرات في المنافذ الحدودية السعودية، بما يسهم في تسريع إجراءات نقل المواطنين العراقيين وعودتهم إلى
العراق
".
وأشارت إلى، أن "المنافذ الحدودية مع دول
الخليج
تشهد انسيابية عالية في الحركة، الأمر الذي يسهم في تسهيل دخول المواطنين العراقيين ومنحهم تأشيرات مرور تمكّنهم من الوصول إلى منفذ عرعر الحدودي تمهيداً لعودتهم إلى العراق".
واختتمت بالقول، إن "هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتأمين عودة المواطنين العراقيين العالقين بسلام، وتسهيل عبورهم عبر منفذ عرعر الحدودي في أقرب وقت ممكن".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
السفارة
العراقية
المملكة العربية السعودية
السفارة العراقية
سفارة العراق
السعودية
العراق
الخليج
الرياض
واسط
+A
-A
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.