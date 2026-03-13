تفاصيل ما حدث في أبي غريب

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لـ ، انه "تود أن توضح للرأي العام أنه في تمام الساعة (19:30) من مساء هذا اليوم، حصل حريق في المحطة الكهربائية الخاصة بمجمع نجمة ضمن ".وتابعت، انه "توجهت على الفور فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية".ولفتت الى انه "تبين من خلال الفحص الأولي أن الحادث ناجم عن حمل زائد في المنظومة الكهربائية داخل المحطة، ما أدى إلى حدوث انفجار محدود أعقبه اندلاع الحريق".ونفت الوزارة بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من "مزاعم عن وقوع انفجار ناتج عن طائرة مسيّرة مفخخة"، مؤكدة أن "هذه المعلومات غير صحيحة إطلاقاً".وبينت انه "باشرت مفارز مركز شرطة أبي غريب باتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة، فيما تستمر الجهات المختصة بمتابعة تفاصيل الحادث".ودعت الداخلية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية في نقل الأخبار، وعدم تداول الشائعات التي من شأنها إرباك الرأي العام".