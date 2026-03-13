تنويه لاهالي صلاح الدين.. هذا الطريق مغلق 3 ايام

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "نود اعلامكم بانه سيتم قطع القديم بالكامل لغرض الصيانة لمدة 3 أيام ابتداءً من صباح يوم السبت (14 آذار)".واشارت الى انه "السيارات الصغيرة والمركبات الاعتيادية، سيتم تحويل حركة السير بالكامل إلى الجسر الحديدي (الجسر البديل) طيلة فترة العمل"، مبينة انه "اما شاحنات الحمل الكبيرة (التريلات): يمنع مرورها نهائياً خلال ساعات النهار ويسمح لها بالعبور عبر الجسر الحديدي حصراً خلال فترات الليل فقط لذا يرجى الانتظار في السيطرات الرئيسية أو اتخاذ طرق بديلة".