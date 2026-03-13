قصف جوي يستهدف مقراً متروكاً للحشد غرب الأنبار

وقال المصدر لـ انه "تعرض موقع تابع للحشد لقصف جوي بواسطة طائرة مروحية في التابعة لقضاء القائم غرب محافظة ، قرب الحدود العراقية السورية".وتابع، إن "القصف استهدف مقراً تابعاً لـ لواء 18 في داخل المنطقة"، مبيناً أنه "لم ترد حتى الآن أي حصيلة رسمية بشأن حجم الأضرار أو وقوع ضحايا".وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن المقر كان متروكاً وقت الاستهداف، فيما لم تتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية حول الجهة المنفذة للهجوم أو طبيعة الأضرار التي لحقت بالموقع".