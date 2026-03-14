قرار حكومي بمنح 10 ملايين دينار لهذه الاسر

وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في ، اللواء ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعة إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة خاصة للشهداء والجرحى من القوات الأمنية، وكذلك من المدنيين الذين استشهدوا أو أصيبوا خلال العمليات العسكرية الأخيرة، وقد بدأت اللجنة بزيارة عائلاتهم والاطلاع على أوضاعهم".وأضاف أن "اللجنة باشرت بزيارة الجرحى من منتسبي القوات الأمنية في الجيش العراقي وهيئة ، وتسليمهم المكرمة النقدية للقائد العام للقوات المسلحة"، موضحاً أن "المكرمة النقدية، تبلغ 10 ملايين دينار لعائلة الشهيد و5 ملايين دينار للجريح".وبين أن "الحملة شملت في مرحلتها الأولى مناطق في ، ومنها "، مؤكداً أن "اللجنة تواصل جولاتها حالياً باتجاه محافظات وكركوك والموصل، على أن تمتد خلال الأيام المقبلة إلى المحافظات الجنوبية".