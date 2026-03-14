العراق.. يوم غد الاحد رحلات اجلاء العراقيين من القاهرة ودلهي

وقالت الشركة في بيان ورد لـ ، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل وكالة واستجابة لنداءات المواطنين العراقيين العالقين خارج البلاد جراء الأحداث الجارية، نعلن تنفيذ رحلات جوية استثنائية لإجلاء المواطنين ابتداءً من يوم الأحد الموافق 15 ولغاية الأربعاء 18 من الشهر الجاري بعد استحصال الموافقات الرسمية، في إطار الجهود الحكومية لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن بأسرع وقت ممكن".فيما اكد مدير عام الشركة مناف إن "الخطة التشغيلية التي أقرتها خلية الأزمة تتضمن تسيير ست رحلات جوية من مطار دالامان في بواقع رحلتين من القاهرة وأربع رحلات من تتجه إلى ، تمهيداً لإعادتهم إلى براً عبر منفذ الحدودي".وأضاف عاجل أن " وضعت طواقمها الفنية والتشغيلية في حالة استعداد كامل لتنفيذ هذه المهمة الإنسانية وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم"، داعياً المواطنين الراغبين بالعودة إلى "مراجعة مكاتب الشركة والسفارات العراقية في القاهرة ودلهي لتسجيل أسمائهم وإكمال إجراءات السفر ضمن رحلات الإجلاء".واكد "استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لضمان عودة جميع العالقين إلى البلاد بأمان وبأسرع وقت ممكن".